Andressa Urach deixa a vida de prostituição - Reprodução/Instagram

Publicado 21/12/2023 18:10 | Atualizado 21/12/2023 18:12

Andressa Urach anunciou nesta quinta-feira (21) que decidiu parar de se prostituir e está focada em uma nova carreira. A ex-participante do reality "A Fazenda" havia confirmado em junho deste ano seu retorno para a prostituição e venda de conteúdo em uma plataforma adulta.

"Agora estou milionária vendendo conteúdo adulto. Só em uma das plataformas, bati o recorde mais uma vez de venda de conteúdo", afirmou em entrevista à Quem. "Como estou ganhando muito bem nas plataformas adultas, não estou mais me prostituindo. Parei com os programas. Se achar que preciso no futuro, volto. Mas agora não estou fazendo mais".

Além disso, a modelo revelou que está focada em uma nova carreira e planeja investir seu dinheiro na compra de imóveis. "Não fico com dinheiro na conta. Entrou dinheiro, eu compro imóveis baratos, que me dão aluguéis. Já tenho seis imóveis. Eles me dão uma boa renda por mês", explicou.

Com o alto faturamento, Urach já planeja sua aposentadoria. "Tenho uma meta de me dedicar mais uns quatro anos ao conteúdo adulto e me aposentar. Mas sei lá... Talvez eu seja uma vovozinha pelancudinha que trabalha com conteúdo adulto. Sempre mudo de opinião (risos)", completou.