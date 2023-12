Zilu ameaça irmão de Zezé Di Camargo com processo - Reprodução/Instagram

Publicado 21/12/2023 20:48

Zilu Godoi usou as redes sociais na noite desta quinta-feira (21) para se pronunciar após se envolver em uma nova polêmica, desta vez, com o irmão de Zezé Di Camargo, Wellington Camargo. Nos Stories do Instagram, a empresária rebateu as acusações de que já teria negado comida para familiares do cantor sertanejo.

"Welington, me desculpe, mas eu percebi agora, com todas essas mentiras e coisas que você está inventando, cai na real que você quer holofotes", iniciou Zilu. "Eu estou tão preocupada, olha minhas rugas de preocupação com as suas mentiras, com as suas invenções. Em momento algum, eu ataquei o Zezé ou falei dele. Ele sabe disso, tá lá. Eu só fiz um desabafo do porque eu não estava indo passar o Natal com meus filhos. E você criou toda essa polêmica e eu cai, eu sou idiota, eu cai como sempre eu caio”.

De acordo com a mãe de Wanessa, ela recebeu o alerta dos filhos, amigos e familiares para não dar continuidade à polêmica nas redes sociais. “Quem conviveu com a gente esse tempo todo, me alertou o que você estava querendo tirar isso”, desabafou.

“Então, eu percebi. Não caio mais, pode falar o que você quiser. Se você falar coisas graves, nós vamos para a justiça e você vai ter que provar. Ou melhor, nem vamos para a justiça porque não vale a pena, com você não vale a pena nada", completou Zilu.