Jenny Miranda pede perdão à Kamila SimioniReprodução/Instagram

Publicado 21/12/2023 19:03

A última festa de "A Fazenda 15" rendeu grandes momentos na frente e por trás das câmeras. De acordo com a coluna de Mariana Morais, do "Correio Braziliense", Jenny Miranda chorou ao pedir desculpas para Kamila Simioni na volta para o hotel.

A mãe de Bia Miranda teria chorado no colo da empresária e pediu uma nova chance à amizade das duas, que havia sido rompida após as ex-peoas deixarem o reality da Record. Na ocasião, Kamila chegou a dizer que Jenny vivia um casamento de fachada com o dermatologista Fábio Gontijo.

Durante a conversa, Jenny ainda teria pedido para que ela não a deixasse sozinha, já que agora está separada e não é próxima dos familiares. No fim, Simioni aceitou as desculpas e as duas fizeram as pazes.

Ainda segundo a colunista, a reconciliação ocorreu dentro da van, quanto o ex-participantes, que também participaram da festa final, retornavam pra o hotel.