Daniel Nascimento daniel.nascimento@odia.com.br Publicado 21/12/2023 23:37 | Atualizado 21/12/2023 23:56 As primeiras imagens da cantora Beyoncé em Salvador na noite desta quinta-feira(21), começaram a circular pela web, nelas a popstar aparece no palco com um look todo prata brilhante e enrolada na bandeira da Bahia.

A aparição aconteceu durante o evento de pré-estreia do filme "Renaissance: a film by Beyoncé".

"É muito importante para eu estar aqui na Bahia. Eu queria que vocês fizessem parte da turnê, porque vocês são a turnê. Renaissance é sobre liberdade, beleza, tudo que vocês são. Obrigada por todo o apoio em todos esses anos. Vocês são únicos, Bahia", disse artista norte-americana.

De acordo com o "Portal Leo Dias", o avião particular da cantora, já entrou no espaço aéreo brasileiro. O voo de Beyoncé teria saído de Teterboro, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, com destino ao Brasil.

ATENÇÃO O MSM JATINHO (BOMBARDIER GLOBAL 7500), QUE BEYONCÉ USOU PARA IR A DUBAI, SAIU DE NOVA YORK E ACABOU DE ADENTRAR TERRITÓRIO BRASILEIROS pic.twitter.com/rmMzqngKcz — SOPHIO (@sophioyonce) December 21, 2023

Parte da equipe da Queen B já está em Salvador e participou de sessões do lançamento de "Renaissance: A Film by Beyoncé". Além disso, a diretora do projeto social BeyGOOD, e Yvette Noel-Schure, chegou a conversar com o público e ainda se encontrou com a cantora Ludmilla.