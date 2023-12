Boninho e Jaqueline - Reprodução: TV Globo / Record TV

Publicado 22/12/2023 09:39

Jaqueline Grohalski, Boninho também virou assunto nas redes sociais. grande campeã de "A Fazenda 15" , da Record, agitou a web na madrugada desta sexta-feira (22) com a sua vitória no reality show. Enquanto o público celebrava a conquista da peoa,também virou assunto nas redes sociais.

Isso porque o diretor do "Big Brother Brasil", da Globo, deixou um comentário para lá de inesperado após o resultado do programa. "Só hoje descobri que ela era a Jaque do BBB18, boiei", escreveu ele em um post no Instagram.

Para quem não se lembra, Jaqueline também é ex-BBB. A famosa participou da 18ª edição e acabou sendo a segunda participante eliminada da competição, com 65,25% dos votos. Gleici Damasceno foi a vencedora da temporada.

Nos comentários, diversos internautas passaram a criticar a postura de Boninho por "desmerecer" a participação de Jaque em seu reality. "Desnecessário! Depois paga com um BBB flopado", disparou uma. "Eita como não quer ficar por baixo", disse outra.