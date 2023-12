Bella Campos e MC Cabelinho aturam juntos na novela 'Vai na Fé', da Globo - Reprodução / TV Globo

Bella Campos e MC Cabelinho aturam juntos na novela 'Vai na Fé', da GloboReprodução / TV Globo

Publicado 22/12/2023 10:53

O ator e cantor Victor Hugo, mais conhecido como MC Cabelinho, finalmente decidiu o que fazer com a homenagem realizada no corpo para a ex-namorada, Bella Campos. Os dois se conheceram durante as gravações da novela "Vai na Fé", da Globo, e terminaram a relação em agosto deste ano, após boatos de traição do artista.

Quatro meses depois da separação, o funkeiro está removendo a tatuagem com o nome da atriz, que ficava atrás de uma das orelhas. Até o momento, Cabelinho não se pronunciou sobre o assunto, mas o vídeo do procedimento está circulando nas redes sociais.

Através de seus Storys no Instagram, o cantor publicou apenas um registro em um estúdio de tatuagem, deixando no ar quais seriam seus próximos desenhos no corpo. Vale lembrar que Bella Campos também homenageou o ex durante o namoro, que durou 10 meses.

Com uma escrita bem pequena, a atriz que fez sucesso no remake de "Pantanal", da Globo, tatuou "Victor Hugo" em um de seus braços.