Mãe de Ludmilla se emociona com encontro da filha com Beyoncé - Reprodução/Instagram

Publicado 22/12/2023 15:32 | Atualizado 22/12/2023 15:33

Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla, se emocionou nesta sexta-feira (22) ao falar sobre o momento em que a filha conheceu Beyoncé. A brasileira foi uma das convidadas do Club Renaissance, evento que aconteceu em Salvador, Bahia, na última quinta-feira (21) e contou com a presença da Queen B.

Nos Stories do Instagram, Silvana relembrou a adolescência da filha como fã da diva pop e o início da carreira no funk como MC Beyoncé. "Só consigo me recordar do dia que eu estava em uma feira, em Duque de Caxias, e a Ludmilla ainda adolescente ficou me perturbando pra eu comprar um DVD da Beyoncé, DVD pirata, e eu falei: ‘Garota, imagina que eu vou gastar o dinheiro do meu litrão comprando isso aí, você não sabe nem português direito e sabe o que essa mulher está falando?. E ela: ‘Compra mãe’”, contou em vídeo.

No entanto, Ludmilla garantiu o presente: “Como sempre, muito insistente, muito convincente nas coisas dela, quando ela quer algo, é daquelas persiste. E eu comprei o tal do DVD".

“A minha emoção toda porque, porque eu comprei aquele DVD? Também! Mas é o fato de saber que ela conheceu a diva dela, mas a diva dela também já conhecia ela", disse emocionada.