Naiara Azevedo no programa 'Encontro'Reprodução / TV Globo

Publicado 22/12/2023 13:21

A cantora e ex-BBB Naiara Azevedo foi uma das convidadas do programa "Encontro", apresentado por Patrícia Poeta. Na manhã desta sexta-feira (22), a artista chamou atenção dos internautas por sua "voz diferente" e sua equipe decidiu se pronunciar.

"Gente, o que aconteceu com a voz da Naiara Azevedo?", questionou um usuário no X, antigo Twitter. "A Naiara Azevedo tá bem? Que voz é essa?", comentou outro. "Ela parece abatidíssima. Até a voz dela tá fraquinha", observou um terceiro.



Após a repercussão, a equipe da cantora sertaneja se pronunciou em seu perfil e explicou a situação. "Naiara tá cuidando da voz todo dia com a fono, comprou o aparelho pra carregar na estrada e ficar se cuidando também, mas como ela disse, o corpo fala, né?", diz o comunicado.

Avisaaaa que ela chegou NAIARA NO ENCONTRO pic.twitter.com/bSQZ34hAtX — Naiara Azevedo (@Naiarazevedo) December 22, 2023





Vale lembrar que Naiara Azevedo está passando por um momento delicado em sua vida pessoal. No último mês, a ex-participante do "BBB 22" E completaram: "E psicológico abalado interfere demais no bem-estar, no caso dela está afetando de várias formas, inclusive na voz. Fora que afetou o estômago também, gastrite, úlcera, tudo.. e isso também atrapalha as cordas vocais".Vale lembrar que Naiara Azevedo está passando por um momento delicado em sua vida pessoal. No último mês, a ex-participante do "BBB 22" denunciou seu ex-marido, Rafael Cabral, por violência doméstica