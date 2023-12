Kayky Brito faz retrospectiva de 2023 - Reprodução/Instagram

Kayky Brito faz retrospectiva de 2023Reprodução/Instagram

Publicado 23/12/2023 12:25

O ator Kayky Brito encantou os seguidores ao usar as redes sociais na manhã deste sábado (23) para publicar um vídeo com a retrospectiva de seu 2023.

No Instagram, o artista exibiu momentos ao lado da família e se divertindo em casa na companhia do filho, o pequeno Kael, de 2 anos, fruto de seu casamento com Tamara Dalcanale. Além disso, ele incluiu no compilado trechos do processo de recuperação de seu grave acidente de carro e se aventurando em esportes e na praia.

Todo ano podemos e queremos crescer e engrandecer a nós e quem está com a gente", escreveu na legenda da postagem. "Foi um ano com muitas histórias, e que a sua tenha sempre um final feliz nesta vida. Eu desejo alegria sempre e que possamos alcançar nossos sonhos".