Mãe de jovem apontada como affair de Whindersson Nunes fez apelo dias antes da filha morrer - Reprodução/Instagram

Mãe de jovem apontada como affair de Whindersson Nunes fez apelo dias antes da filha morrerReprodução/Instagram

Publicado 22/12/2023 20:51 | Atualizado 22/12/2023 20:52

Jéssica Vitória Canedo, que recentemente , que recentemente foi vítima de uma fake news envolvendo um suposto affair com Whindersson Nunes, morreu nesta sexta-feira (22), aos 22 anos. A informação foi confirmada por amigos da jovem e rapidamente internautas resgataram um vídeo da mãe de Jessica desabafando sobre a saúde mental da filha.

Nos registros feitos dias antes da jovem morrer, a mãe pediu para as pessoas pararem de compartilhar as supostas trocas de mensagens entre Jéssica e Whindersson. O humorista já havia negado o affair e afirmou que sequer conhecia a moça, que morava em Minas Gerais.

De acordo com o vídeo, Jéssica sofreu com um quase grave de depressão e a repercussão da história estava afetando sua saúde. "Eu estou aqui em primeiro lugar como uma mãe, que está passando por uma situação difícil com sua filha. Porque publicaram uma mentira, uma mentira mesmo. A minha filha sofre por uma depressão muito séria, muito grave", informou. "Então meu vim aqui como mãe, pedir pra vocês, pelo amor de Deus gente, parem de postar isso, porque minha filha, nem redes sociais ela tem. Ela já tem este ano, que ela tá sofrendo que ela passou por um problema muito sério. Então eu estou pedindo pra você parem, pelo amor de Deus. Eu estou pedindo como uma mãe que está sofrendo muito”.

"Não é fácil você chegar em casa e ver sua filha com o pescoço cortado, machucado, com os pulsos cortados. E você ter que sair correndo com sua filha, pedindo ajuda, porque a gente não não tem condições. A gente não é rico, depende do posto de saúde. Qualquer mãe no meu lugar estaria sofrendo muito”, desabafou a mãe de Jéssica.