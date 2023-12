Marcos Pitombo exibe insolação após curtir o dia na praia - Reprodução/Instagram

Marcos Pitombo exibe insolação após curtir o dia na praiaReprodução/Instagram

Publicado 22/12/2023 18:37 | Atualizado 22/12/2023 19:47

Marcos Pitombo se divertiu ao mostrar o resultado de curtir o primeiro dia do verão fora de casa nesta sexta-feira (22). O ator aproveitou o calor para dar um pulinho na praia, mas esqueceu de um detalhe importante: o protetor solar corporal.

Ao som de "Uma Noite E 1/2", de Marina Lima e Renato Rocketh, o ator surgiu nos Stories do Instagram sem camisa e exibiu uma insolação no peitoral.

"Alguém só passou o protetor solar no rosto e já queimou a largada no 1 dia do verão", brincou na legenda da publicação.

Marcos Pitombo mostra insolação após dia na praia Reprodução/Instagram