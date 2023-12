Alexandre Correa rebate acusações da ex-mulher, Ana Hickmann - Reprodução/Instagram

Alexandre Correa rebate acusações da ex-mulher, Ana HickmannReprodução/Instagram

Publicado 22/12/2023 18:13

Através de sua assessoria jurídica, Alexandre Correa negou as acusações feitas pela ex-companheira, Ana Hickmann, de falsidade ideológica, associação criminosa e estelionato. O empresário se apresentou à polícia na capital paulista na tarde desta sexta-feira (22).

De acordo com os documentos entregues ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) na última quinta-feira (21) pelo advogado do empresário Enio Murad, ele afirmou que seu cliente abrirá mão do sigilo bancário.

“Seu sigilo fiscal e bancário estão abertos e disponíveis para consulta e realização de todas as constatações que forem necessárias”, diz nota divulgada pelo site Notícias da TV. Além disso, Alexandre estaria pronto para colaborar com a polícia e provar sua inocência.

“Alexandre Bello Correa declara que está à inteira disposição das autoridades para realizar exames grafotécnicos e tudo mais que for necessário para comprovação de que não falsificou nenhum documento”, reformou Murad.

Além disso, Alexandre ainda deixou seus dados bancários disponíveis para verificação. “Por fim, requer-se que seja designada sua oitiva pessoal, bem como marcada uma data para formalização dos documentos necessários para abertura dos sigilos fiscal e bancário das pessoas físicas e jurídicas do casal para instrução”.

Ana Hickmann decidiu fazer a denúncia após uma perícia particular apontar que Alexandre fraudou assinaturas da apresentadora. Falta de registro de transações financeiras, registro contábil duplicado e contratos de financiamento bancário também foram constatados. Os documentos apresentados pela modelo constam ainda uma dívida de R$ 427 mil que Ana não reconhece.