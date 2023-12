Suposto affair de Whindersson Nunes morre aos 22 anos - Reprodução/Instagram

Publicado 22/12/2023 17:06 | Atualizado 22/12/2023 17:25

Jéssica Vitória Canedo, jovem de 22 anos que vivia em Minas Gerais, morreu após ser apontada como affair de Whindersson Nunes. A informação foi confirmada por amigos e familiares através das redes sociais nesta sexta-feira (22).

"Infelizmente perdi uma amiga, por conta de mentiras, por conta de ataques na rede social. Amiga, que Deus te dê um bom lugar. Descanse em paz", publicou Vitória Santos, amiga de Jéssica, no Instagram.

Há três dias, a mãe da jovem já havia publicado vídeo no Instagram pedindo para que parecem se citar a filha em postagem para preservar sua saúde mental. "Eu estou aqui em primeiro lugar, como uma mãe, que está passando por uma situação difícil com sua filha, porque publicaram mentira", declarou em vídeo publicado pela página, aos prantos. "Minha filha sofre de uma depressão muito série, como grave, e hoje pela quarta vez tentou se suicidar".De acordo com postagens de amigos no Instagram, Jéssica teria tirado a própria vida e que postagens que apontavam seu suposto envolvimento com Whindersson piorou seu quadro.