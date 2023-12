José Loreto de sunga do Fluminense - Reprodução/Instagram

Publicado 22/12/2023 16:44

A torcida do Fluminense está fervorosa com o jogo do time com o clube inglês Manchester City nesta sexta-feira (22), na disputa pelo título de campeão do mundo. A partida nem chegou ao fim ainda, mas os fãs de José Loreto já tem motivos para comemorar.



Assim que acordou, o artista decidiu mostrar sua empolgação para a partida e surgiu de sunga nas redes sociais. O tricolor aproveitou o dia ensolarado para se refrescar na piscina e exibiu os músculos no Instagram.

Em vídeo, Loreto aparece dançando ao som de um funk feito em homenagem ao elenco campeão da Libertadores. No entanto, foi o volume da sunga do ator que roubou a cena.

"Vamos!", gritou ele, eufórico. Confira abaixo: