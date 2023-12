Ludmilla fala sobre encontro com Beyoncé - Reprodução/Instagram

Publicado 22/12/2023 19:28

Ludmilla revelou que não pode contar detalhes de seu encontro com Beyoncé, que aconteceu durante a festa Club Renaissance, em Salvador, Bahia. Durante uma live feita no Instagram, a cantora, que começou a carreira como MC Beyoncé, falou da emoção de conhecer a artista favorita.

"Eu não posso falar muito, mas foi um dia muito mágico, foi muito lindo", afirmou em conversa com os fãs. "Ela é incrível. Ela é humana e maravilhosa. A luz que vem dela preenche o lugar".

Além disso, a cantora revelou que aproveitou para fazer carinho em Beyoncé. "Ela é tão fofa. Foi tão mágico, foi tão lindo. Foi muito bom. Eu fiquei fazendo carinho na mão dela", declarou ela, sorrindo.

De acordo com Ludmilla, ela ainda não recebeu as fotos de seu encontro com a diva pop. "Simplesmente, a rainha da música mundial. Eu cheguei no camarim... ai, eu não posso falar, mas foi muito bom. Eu não estou com a foto ainda, mas vou receber. Quando eu receber, vou fazer um pôster e vou pendurar na porta da minha casa", brincou.