Pastor Davi Passamani é denunciado, novamente, por importunação sexual Reprodução/Instagram

Publicado 22/12/2023 20:22 | Atualizado 22/12/2023 20:26

Uma mulher denunciou o pastor Davi Vieira Passamani, líder da Igreja Casa, em Goiânia, por importunação sexual. Prints revelam suposta conversa entre o religioso e a fiel.



O crime teria acontecido na madrugada de terça-feira (19) e no dia seguinte, a vítima procurou a delegacia estadual de atendimento especializado à mulher no dia para registrar o boletim de ocorrência. Nas conversas obtidas pelo g1, a mulher recebeu uma mensagem de texto do pastor, perguntando se ela estava bem e em seguida, ela agradeceu pelas orações feitas por Davi.

Ela diz que, primeiramente, o pastor mandou uma mensagem de texto, perguntando se ela estava bem. A mulher respondeu que sim e agradeceu Davi pelas orações que ele fez a ela em momento anterior.

A vítima relata que o pastor perguntou sobre o namorado dela e descobriu que o relacionamento chegou ao fim. Em seguida, Davi pergunta se poderia confiar na mulher para fazer confissões e após a afirmação, ele começa a contar uma fantasia erótica. Confira:

Depois disso, ele ainda ligou para a fiel através de uma chamada de vídeo e exibiu o pênis. A vítima detalha que no BO que ele fechou a câmera e seguiu se masturbando apenas por áudio.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Passamani é denunciado por importunação sexual. Em 2020, duas mulheres procuraram a polícia para registrar um boletim de ocorrência contra o pastor pelo mesmo crime.