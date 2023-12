Anitta planeja empresariar Melody - Reprodução/Instagram

Publicado 22/12/2023 21:54 | Atualizado 22/12/2023 21:55

Após declarar que convidou Melody para cantar em seu pré-Carnaval em Salvador, Anitta começou a negociar para se tornar a nova empresária de artista de 16 anos. De acordo com a colunista Mariana Morais, do "Correio Braziliense", a ideia é que a funkeira assuma o posto para gerenciar a carreira adulta da dona do hit “Love, Love”.

Segundo a colunista, a artista já está em conversas bem avançadas com Belinho, pai e atual empresário de Melody. Até o momento, nenhum contrato foi assinado e a Anitta espera começar a empresariar a cantora quando ela completasse seus 17 anos, que seria a partir de 4 de fevereiro de 2024.

A ideia seria que Melody assine o contrato para ter sua carreira gerenciada por Anitta, enquanto Belinho continue à frente dos projetos da filha.

Após alfinetadas nas redes sociais, as duas já começaram a se aproximar aos poucos. Recentemente, Anitta vem interagindo nas publicações de Melody nas redes sociais e também convidou a jovem para cantar em seu pré-Carnaval em Salvador, Bahia, marcado para 2024.