Jojo Todynho presenteia funcionáriosReprodução/Instagram

Publicado 22/12/2023 21:33 | Atualizado 22/12/2023 22:16

Jojo Todynho foi alvo de críticas nesta sexta-feira (22) por presentear seus funcionários com mini-panetones e R$ 100 reais. Nas redes sociais, internautas compararam a ação da cantora com a de Deolane Bezerra, que deu R$ 10 mil para cada colaborador.

Em vídeo publicado no Instagram, a artista aparece conversando com os funcionários e agradecendo pelo colaboração ao longo do ano. "Eu queria agradecer vocês pelo trabalho e pelo carinho, por estarem aqui sempre", iniciou.

"Eu acho que na vida ninguém anda sozinho. É uma equipe, uma família, um ajudando o outro, cada um aqui tem sua função. A gente tem que ter sempre grata a Deus e eu sou grata a todas as pessoas que estão sempre ao meu redor", declarou.

"Eu separei para vocês uma lembrancinha de Natal, é simples mas é de coração", disse ela, entregando os presentes aos seus funcionários.

No entanto, a boa ação de Jojo dividiu opiniões nas redes sociais. "A Jojo dando R$ 100 e o panetone mais barato para os funcionários, enquanto a Deolane deu R$ 10 mil para os dela. Que mico!", disparou um internauta. "Lembrando que ela não é obrigada a dar nada! Meu chefe também me deu R$ 100 e eu fiquei muito feliz", defendeu outro. "Não importa o valor, se é de coração isso que importa. Dinheiro não é tudo", disse um terceiro.