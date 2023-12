Bia Miranda fala sobre live de Nadja Pessoa - Reprodução/Instagram

Publicado 23/12/2023 11:54

Bia Miranda usou as redes sociais na noite da última sexta-feira (22) para rebater uma live de Nadja Pessoa. A ex-A Fazenda revelou que não assistiu a transmissão ao vivo, mas fez críticas à ex-peoa.

"Que live é essa que vocês estão falando que a Nadja fez falando mal de mim?", perguntou Bia nos Stories do Instagram. "Os participantes dessa Fazenda não me esquecem, né?".

Pouco depois, ela gravou um vídeo afirmando que não conseguiu encontrar os comentários feitos na live, mas se defendeu. "Sobre essa Nadja falando mal de mim, não sei o que ela falou, não vi porque não é uma pessoa importante, também não conheço e ela também não me conhece", afirmou.

"Mas se falou, vai tomar no teu c*, entendeu? Vai se ferrar, porque a pessoa se intromete logo comigo sabendo que eu já sou conhecida na internet como mal-educada, como subterrânea, e ainda fica falando maç de mim sem me conhecer", desabafou. "A única coisa que eu tenho a falar é vai tomar no c*, vai se f*der, me esquece".