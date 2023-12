Whindersson Nunes se manifesta sobre a morte de jovem apontada como affair - Reprodução/Instagram

Publicado 23/12/2023 10:52 | Atualizado 23/12/2023 10:58

Whindersson Nunes se manifestou sobre se manifestou sobre a morte de Jéssica Vitória Canedo, de 22 anos, que morreu na última sexta-feira (22) . A jovem, que tinha um quadro grave de depressão, foi vítima de fake news ao ser apontada como um suposto affair do humorista.

Em nota de sua assessoria, o artista lamentou a morte da jovem e afirmou que ficou "perplexo" com o caso. "A Nonstop Produções S.A., escritório responsável pelo gerenciamento de Whindersson Nunes, vem a público manifestar o posicionamento do artista sobre a dimensão catastrófica de uma história inventada a partir de uma fake news", iniciou.

"Nessa sexta-feira (22), Whindersson Nunes foi surpreendido com a triste notícia do falecimento da jovem Jéssica. Perplexo com o desencadeamento desse novo massacre público proporcionado pelo uso negativo das redes sociais, o artista lamenta: 'Estou extremamente triste. Voltei ao dia em que perdi meu filho. Que ninguém passe pela dor de enterrar um filho'", declarou. A equipe e o comediante ainda prestaram solidariedade aos familiares de Jéssica e repudiaram o linchamento virtual.

Entenda o caso

No início da semana, prints de uma suposta conversa íntima entre Jéssica e Whindersson foram repercutidos nas páginas de fofoca. Pouco tempo depois, os dois se pronunciaram e negaram qualquer envolvimento.

Nos Stories, Whindersson chegou a afirmar que não conhecia a jovem da foto: "Eu não faço ideia de quem seja essa moça e isso é um print fake". Jéssica também esclareceu os rumores em suas redes: "Ficou bem óbvio que o intuito disso é me ridicularizar, da mesma forma que já tentaram outras vezes. Eu já perdi pessoas das quais eu amava por conta desse tipo de coisa. Sendo assim, eu pergunto: por quê? Qual a intenção por trás de tudo isso? Qual a graça que existe em infernizar a vida de alguém dessa maneira?".