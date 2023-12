Jaquelline rebate alfinetada de Boninho - Reprodução/Instagram

Publicado 23/12/2023 15:30 | Atualizado 23/12/2023 15:30

Jaquelline Grohalski não gostou de ouvir o comentário feito por J. B. Oliveira, o Boninho, após receber a notícia de sua vitória no reality show "A Fazenda 15". O diretor do BBB revelou que não havia percebido que a ex-sister estava confinada no reality da Record.

Em participação na live de Lucas Selfie, transmitida no YouTube, a cantora rebateu a declaração do Big Boss. De acordo com Jaquelline, Boninho estava buscando engajamento ao falar de sua vitória.



"Acho que é porque esse ano A Fazenda deu uma chicotada no outro reality e ele está tentando ali se escalar! Bobo não é, né? Não vai confundir a cor do cabelo com a participante. Não colou o deboche, né, amigo", afirmou ela. "E deu mesmo, vamos ser sinceros que deu mesmo", concordou Lucas Selfie.

Em postagem feita no Instagram sobre o resultado da décima quinta edição do reality rural, Boninho escreveu: "Só hoje descobri que ela era a Jaque do BBB 18. Boiei".

Jaquelline participou do Big Brother Brasil 18 e foi a segunda eliminada da casa mais vigiada do Brasil, com 65,25% dos votos.