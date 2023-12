Beyoncé com look completo da marca PatBo - Reprodução/Instagram

Beyoncé com look completo da marca PatBoReprodução/Instagram

Publicado 23/12/2023 17:00 | Atualizado 23/12/2023 17:04

A cantora Beyoncé divulgou imagens do momento em que desembarcou em Salvador, Bahia, para participar do evento de lançamento de seu novo documentário "Renaissance: a film by Beyoncé". Para marcar seu retorno ao Brasil após 10 anos, a artista elegeu um feito por uma artista brasileira e pode ser adquirido por cerca de R$ 14 mil.

A produção foi assinada por Patrícia Bonaldi, estilista de Uberlândia responsável pela marca PatBo. As peças foram desfiladas na semana de moda de Nova York na temporada de outono de 2023 e estão disponíveis no e-commerce da loja.

A calça curta foi confeccionada em denim, possui aplicação de bordado, cintura alta e cós duplo. No site, a peça pode ser adquirida por R$ 3.998. Já o casaco bordado está disponível por R$ 9.998. O top cropped, que também conta com bordados, não está mais disponível no site.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PatBO (@patbo)

Vale lembrar que essa não foi a primeira vez que Beyoncé vestiu PatBo. A primeira da cantora a aparecer com peças da marca foi durante um show da "Renaissance World Tour" em setembro de 2023 em Vancouver, no Canadá. "Há uns meses, a equipe dela me pediu dois looks, o segundo ainda está com ela, espero que ela use! Eu fiz com todo o carinho, com toda a minha equipe em Uberlândia", comemorou Patrícia nas redes sociais.

Com a visita surpresa de Beyoncé no Brasil, a estilista falou novamente sobre a emoção de ver a artista usando suas criações. "Ela desembarcou de PatBo! Acho que esse ano meu coração não aguenta mais".