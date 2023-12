Larissa Manoela faz balanço de 2023 - Reprodução/Instagram

Publicado 23/12/2023 16:24 | Atualizado 23/12/2023 16:24

Larissa Manoela usou os Stories no Instagram neste sábado (23) para fazer um balanço de seu ano de 2023. Em imagem compartilhada na rede social, a artista afirmou que viveu decepções, enfrentou seus medos e de muito esforço.

A atriz, que rompeu as relações com os pais Silvana Taques e Gilberto Elias Santos após expor que os dois ocultavam informações sobre sua vida financeira. "2023 foi um ano em que tive que recomeçar diversas vezes, que vivi decepções, que sofri com os dias pesados, que ralei com os meus processos, que proveito do amargo das situações", diz o texto escrito por Diego Vinicius.

"2023 foi um ano em que descobri o quanto ainda preciso melhorar, crescer e aprender. Foi um ano em que me esforcei, mesmo errando em algumas decisões, arrisquei e não me escondi de nada", destacou.

"2023 foi um ano em que ser forte foi a minha salvação, mesmo com o choro engolido, mesmo com o medo batendo na porta, eu fui forte e não deixei de viver os meus momentos".

Por fim, Larissa, que recentemente trocou alianças com André Luiz Frambach, acrescentou na legenda: "E Deus honrou Suas promessas em minha vida".



