Irmão de Zezé Di Camargo exclui vídeo sobre Zilu GodoiReprodução/Instagram

Publicado 23/12/2023 18:43

Welington Camargo, irmão de Zezé Di Camargo, decidiu excluir um vídeo em que faz diversas acusações contra Zilu Godoi, ex-mulher do sertanejo. Após deletar o conteúdo, ele justificou que fez isso em respeito aos sobrinhos Wanessa, Camilla e Igor, filhos do cantor e da empresária.

"Estão me perguntando por que eu apaguei os posts que fiz em relação à minha ex-cunhada. Apaguei em consideração aos meus sobrinhos Camilla, Igor e Wanessa, que não estão bem com a situação. Por isso, apaguei o post, em consideração a eles", disse Welington nos Stories do Instagram.

"Não retiro nenhuma palavra do que eu falei, das maldades, daquelas coisas todas, porque são todas a mais pura verdade. Mas, em consideração a eles, eu tirei, sim, porque são três pessoas que eu amo e não merecem passar pela situação que estão passando. Digo de novo, não retiro nenhuma palavra que disse, são todas as mais sinceras verdades", completou.

No vídeo, que viralizou nas redes sociais, Welington acusa Zilu de tratar mal os familiares de Zezé, quando os dois ainda eram casados. De acordo com o cantor gospel, a empresária chegou a negar e esconder comida dos pais e irmão do sertanejo.