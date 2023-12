Neymar mostra fotos ao lado dos filhos no Natal - Foto: Reprodução/ Instagram

Neymar mostra fotos ao lado dos filhos no NatalFoto: Reprodução/ Instagram

Publicado 24/12/2023 16:38

Neymar usou suas redes sociais, para postar um ensaio de Natal que fez ao lado da ex-noiva a influenciadora Bruna Biancardi, seus filhos, Davi Lucca, 12 anos, e Mavie, de 2 meses e amigos.

O jogador compartilhou os cliques na tarde deste domingo (24/12), em seu perfil no Instagram e limitou os comentários da postagem. Na legenda do carrossel de fotos, escreveu: "Feliz Natal". Depois, publicou outro carrossel de imagens com Mavie e escreveu: "Primeiro Natal da nossa princesa"