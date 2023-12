Ensaio de Natal da ex-BBB Maíra Cardi e Thiago Nigro - Foto: Reprodução/ Instagram

Ensaio de Natal da ex-BBB Maíra Cardi e Thiago NigroFoto: Reprodução/ Instagram

Publicado 24/12/2023 12:21

Um ensaio de natalino tem chamado atenção da web e levantado rumores sobre uma famosa, Maíra Cardi e Thiago Nigro, usaram as redes sociais para postar a tão famosa foto de Natal que alguns famosos costumam produzir nesta data festiva.



Nas imagens, além do casal, os filhos de Maíra, Lucas e Sophia também posaram para o registro. No entanto, o fato de Nigro ter aparecido com a mão na barriga da influenciadora, que está afastada das redes sociais, levantou suspeita de uma possível gravidez.

O Primo Rico ainda escreveu que esperava poder anunciar novos frutos em breve.



“Há quase 3 anos tive meu encontro com Deus – e ela também. Dali em diante, entendemos que entre hoje e amanhã, celebramos o nascimento Dele, e comemoramos o seu aniversário. Sempre quis, mas nunca pensei ser possível atingir tamanha realização na área financeira, familiar, do amor, nos negócios e com amigos! Mas tudo acontece no tempo dele e no jeito Dele. E somos gratos por isso”, escreveu Thiago Nigro no post.