Famosos fazem montagens ao lado de Beyoncé e Ludmilla se irrita: Foto: Reprodução

Publicado 24/12/2023 20:34

Ludmilla realizou o grande sonho de tirar uma foto ao lado da diva pop Beyoncé, a funkeira alcançou o feito ao comparecer à premiére de Renaissance: a film by Beyoncé, em Salvador.



Na ocasião, Lud foi recebida pela cantora norte-americana nos bastidores. Após compartilhar o clique com a popstar, as imagens viralizaram nas redes sociais e viraram trend entre os famosos, que passaram a fazer montagens com o registro, substituindo a cantora brasileira por eles.



Entre os famosos que entraram na brincadeira estão: Adriane Galisteu, Naldo Benny, Flávia Alessandra, Gkay entre outros.



Mas, ao que tudo indica, o que era para ser uma simples brincadeira acabou em confusão, tudo porque Ludmilla e sua família não gostaram da ‘trend’, e vieram a público expor toda insatisfação com o momento.



“Esse bagulho de tudo por engajamento tá feião galera, em 2024 vamo se mancar um pouco pelo amor”, escreveu Ludmilla no twitter.



Ela ainda curtiu uma publicação em que dizia: “Só eu que tô achando um mico esses influencers fazendo montagem com a foto da Ludmilla? E só vi pessoas brancas fazendo isso. As pretas estão todas lá na foto da Ludmilla, compartilhando nos Stories, etc. Será que é tão difícil para essa galera entender que o momento não é deles?”, disse um internauta.



A postagem recebeu respostas de Brunna e Luana Sales, esposa e irmã da famosa: "Obrigado", agradeceu a ex-BBB Brunna Gonçalves. “Nossa, Obrigado! Achei que só eu tinha reparado essa vontade de uma galera específica querer desmerecer e tirar o brilho desse momento pra pegar hype” escreveu a irmã da dona do hit ‘Din Din Din’.



Ao ser chamada de amargurada por um internauta, Luana respondeu chamando de amargurados todos os que estão fazendo montagens com a foto de sua irmã.

"Amargurado é quem simplesmente apaga uma pessoa de uma imagem pra se colocar no lugar dela. Quer brincar? Quer ser fã? Se inclui também e não tira o coleguinha do lugar que ele conseguiu. Quando você conquistar algo, pense bem se vai querer que alguém te anule assim! Sem noção", finalizou.