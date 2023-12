Carla Perez e Xanddy posam com Camilly e Victor e suas namoradas - Foto: Reprodução

Publicado 24/12/2023 18:52 | Atualizado 24/12/2023 19:03

Afastando os rumores que circularam na web no meado desse do ano, de que Xanddy e Carla Perez não apoiavam o relacionamento da filha com uma mulher, no último sábado (23), o casal comemorou o aniversário de Camilly Victoria e Victor Alexandre em uma só festa e receberam em sua residência as nos EUA as namoradas dos filhos.



Victor Alexandre completou 20 anos na última quarta-feira (20). Ele comemorou com os pais e a namorada, Jarline Batista. Já Camilly fez 22 anos na sexta (23) e ganhou homenagens da namorada, Daze.



O momento foi compartilhado nas redes sociais de Carla, que se declarou para filha



"Filha, hoje é o seu dia, dia esse que marcou a minha vida, mas para mim, todos os dias da minha vida são seus. Você me surpreende a cada dia com seu jeito doce de ser, seus múltiplos talentos… Tenho muito orgulho. Obrigada por fazer minha vida ter um sentido mais lindo, flor mais linda do meu jardim! Sou sua maior fã", afirmou ela.