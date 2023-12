Álbum de fotos de Ivete Sangalo - Reprodução/Instagram

Publicado 25/12/2023 10:17 | Atualizado 25/12/2023 10:18

Ivete Sangalo abriu um álbum de fotos na manhã nesta segunda-feira (25) para mostrar como passou o Natal com a família e ganhou elogios de famosos, como Claudia Leitte.

Em seu perfil no Instagram, a artista atualizou a foto de família ao lado do marido, Daniel Cady, e os três filhos: Marcelo, de 14 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de 5 anos.

"Recebam um beijo especial da nossa família pra vocês. Um natal de muito amor, paz, saúde e muita empatia. Deus abençoe a todos nós", escreveu na legenda da postagem.

Os cliques encantaram famosos, que encheram a família de elogios: "Lindos", disse Sandy. "Feliz Aniversário de Jesus, Ives! Deus continue abençoando você e essa família linda! Amo-te!", declarou Claudia Leitte. "Feliz Natal família linda", escreveu Ary Fontoura.