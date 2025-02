Fabiano Menotti treina após perder 40 quilos - Reprodução/Instagram

Publicado 27/02/2025 10:01 | Atualizado 27/02/2025 10:02

Rio - Fabiano Menotti, 47 anos, compartilhou um vídeo do seu treino na academia e contou aos seus seguidores que já emagreceu 40 quilos com dieta, atividade física, medicamento e suplementos.

"Sempre me perguntam sobre eu ter dado uma 'murchada'. Já foram 40 quilos, fora o que ganhei de massa magra!!! E é só o começo pra ir tentando sempre uma vida mais saudável. E confesso que está sendo maravilhoso! Cada dia que passa estou mais incentivado. Meu maior incentivo: Minha mulher mandou", comentou ele nesta quarta-feira (26) nas redes sociais.

Mulher do sertanejo, Gaby Menotti comentou: "Orgulho de você, do seu esforço mesmo com uma rotina que dificulta, mesmo com tantas noites na estrada. Te amo!", disse.

O cantor, que faz dupla com César Menotti, contou detalhes do processo de emagrecimento: "Primeiro, acompanhamento médico. Segundo, alimentação. Terceiro, a 'vacinazinha' [Ozempic e Monjauro], que ajuda muito". Quarto, suplemento. E quinto, força física", disse ele, que faz tudo com acompanhamento médico. Ele contou ainda que faz uma hora de esteira após o treino de musculação.