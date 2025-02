Em dia de praia, Aline Wirley se declara ao marido, Igor Rickli, e filhos: ’Meu maior tesouro’ - Reprodução / Instagram

Em dia de praia, Aline Wirley se declara ao marido, Igor Rickli, e filhos: ’Meu maior tesouro’Reprodução / Instagram

Publicado 27/02/2025 08:52

Rio - Aline Wirley, de 43 anos, aproveitou as altas temperaturas desta quarta-feira (26) em uma praia do Rio, junto com a família. Através das redes sociais, a cantora publicou fotos com o marido, o ator Igor Rickli, de 43, e os filhos, Antônio e Fátima, de 10, e Will, 7.

fotogaleria

"Meu maior tesouro", declarou a ex-integrante do Rouge nos stories do Instagram. Na sequência de fotos, a família posou juntinha e sorridente enquanto curtia o dia de praia. Para a ocasião, a ex-bbb optou por vestir maiô de uma alça e se encantou pelo look: "Apaixonada".