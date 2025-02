Rita Wilson, Demi Moore e Fernanda Torres - Reprodução do Instagram

Publicado 27/02/2025 07:31 | Atualizado 27/02/2025 07:33

Rio - Demi Moore, de 62 anos, compartilhou com os seguidores do Instagram, nesta quarta-feira (26), alguns registros do jantar em homenagem aos indicados ao Oscar - que aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, na terça. Em uma das imagens, a atriz de "A Substância" aparece ao lado de Fernanda Torres, com quem concorre na categoria de "Melhor Atriz" na premiação, e de Rita Wilson.

"Jantar dos indicados ao Oscar. Tão honrada por estar numa sala cheia destes indivíduos incríveis!", escreveu Demi na legenda. Rita repostou a postagem.

Dirigido por Walter Salles, "Ainda Estou Aqui" concorre em três categorias no Oscar: Melhor Filme, Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz, com Fernanda Torres no papel de Eunice. A premiação acontece no dia 2 de março, em Los Angeles.

A transmissão do evento será comandada por Maria Beltrão, na TV Globo, a partir das 21h55, para todo o Brasil, com exceção do Rio de Janeiro. Os cariocas vão acompanhar os desfiles das escolas de samba na íntegra, com flashes dos momentos mais importantes da premiação internacional.