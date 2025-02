Mari Gonzalez caprichou no look para abrir o Carnaval de Salvador - Reprodução/Instagram

Publicado 26/02/2025 19:57

Rio - Mari Gonzalez, de 31 anos, exibiu nesta quarta-feira (26) o figurino escolhido para o evento que abre o Carnaval de Salvador. A influenciadora, que é anfitriã de um camarote na folia baiana, compartilhou fotos do look nas redes sociais.

fotogaleria "Feliz demais que pelo 2º ano consecutivo sou anfitriã do Camarote Salvador, e hoje iniciamos nosso carnaval com a coletiva de imprensa! Ansiosa pra viver essa edição especial de 25 anos do camarote, vai ser inesquecível", comemorou a ex-BBB.

Mari contou que a preparação para os dias de folia também é uma possibilidade de unir dois amores. "A moda me motiva e estimula a minha criatividade. Cada vez mais percebo que me sinto à vontade com as minhas escolhas, porque passei a meu conhecer mais. A preparação dos looks carnavalescos são um capítulo à parte. Eu e meu time pensamos em cada detalhes, para entregar produções especiais para cada dia de festa", adiantou.