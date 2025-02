Evaristo Costa - Reprodução / Instagram

Publicado 26/02/2025 17:55

Rio - Nesta quarta-feira (26), o jornalista Evaristo Costa, de 48 anos, compartilhou uma boa notícia: sua Doença de Crohn entrou em remissão. Diagnosticado com a condição em 2021, ele celebrou a melhora após uma consulta médica e aproveitou o momento para se permitir um lanche especial.



"Boas notícias sobre o Crohn: doença entrou em remissão. Nenhuma inflamação detectada. Repor vitaminas e seguir", escreveu ele na legenda do Instagram ao postar uma foto ao lado do médico coloproctologista que o acompanha.



Para marcar o momento especial, Evaristo foi a uma feira de rua e compartilhou um clique saboreando um pastel. "Comemorar", brincou.



Em 2024, ele enfrentou uma fase delicada da doença e chegou a ser internado no Reino Unido devido a complicações. Na época, ele relatou os sintomas que vivenciava e como a condição afetava seu dia a dia.

"Estão me perguntando se tenho dor. Sim, tenho fortes dores abdominais. Além de muita diarreia (que pode conter sangue), febre e perda de peso. Isso tudo me leva a fraqueza, fadiga", revelou.



A baixa imunidade também tornou o jornalista mais vulnerável a infecções. "A baixa imunidade deixa meu corpo aberto para entrada de vírus e bactérias, como aconteceu com minha perna há um mês. Se eu não me cuidar, posso ter complicações como anemia e graves infecções", contou ele, relembrando um episódio de infecção na perna em dezembro de 2023.



Entenda a Doença de Crohn



A Doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal que pode afetar qualquer parte do trato digestivo, mas tem maior incidência no intestino delgado e no cólon. O distúrbio é considerado grave e um fator de risco para o câncer de intestino, sem uma causa definida para seu desenvolvimento.



Os sintomas mais comuns incluem diarreia crônica, dor abdominal, febre, perda de peso, sangramento retal e fístulas. O diagnóstico requer acompanhamento médico e exames específicos para identificação da doença.



A maior incidência ocorre entre os 20 e 30 anos, mas a doença pode afetar pessoas de qualquer idade. Embora não tenha cura, o tratamento adequado pode proporcionar qualidade de vida e, como no caso de Evaristo Costa, permitir a remissão dos sintomas.