Publicado 26/02/2025 18:19

Rio - Deborah Secco está prestes a passar por uma transformação significativa para interpretar uma caminhoneira em um novo filme. A atriz decidiu retirar as próteses de silicone dos seios para se adequar à personagem.

Em entrevista à Quem, Deborah explicou: "Eu pretendo [tirar o silicone], é um filme que eu quero muito fazer. A gente tem um título provisório de Meteoro, mas agora parece que mudou para Sob o Céu de Tocantins. É uma ideia que eu tenho para essa personagem. Acho que ela não tem peitos, então vou ter que tirar".



Conhecida por se entregar aos seus papéis, Deborah destacou seu apreço por transformações físicas: "Eu adoro essas transformações físicas, já fiz algumas transformações bem intensas para alguns personagens e eu acho que vai 'dar bom'. Essa é uma personagem que merece muito o meu empenho".



Retorno de Bruna Surfistinha aos cinemas

Além deste projeto, Deborah se prepara para reviver Bruna Surfistinha nas telonas. A personagem, inspirada em Rachel Pacheco, marcou a carreira da atriz, levando mais de 2 milhões de espectadores aos cinemas em 2011. Sobre o retorno, Deborah comentou: "É uma personagem que eu achei que eu nunca mais fosse fazer, porque eu acho que é linear muito difícil de achar entre o filme comercial e um bom filme. Eu acho o [primeiro] um ótimo filme, fico muito orgulhosa de ter ganhado alguns prêmios como atriz fazendo ele."



A atriz relembrou sua participação no Baile da Vogue como Bruna, onde percebeu o carinho do público: "Quando eu fui de Bruna no Baile da Vogue, eu vi que as pessoas têm muito carinho por essa personagem. Eu me senti um Mickey, porque eu fiquei o baile todo em pé tirando foto com as pessoas. Tinha uma fila de gente que não acabava." Essa experiência a motivou a considerar uma sequência: "Conversando com o Baldini [diretor do filme], eu falei: 'Será que a gente faz? Você faria?'. Ele falou: 'Eu faria. Se você fizer, eu faria'. Eu falei: 'Ah, se você fizer, talvez eu faça' (risos). Fomos ajeitando essa ideia, foi indo e vai rolar."



O roteiro do novo filme ainda está em desenvolvimento. Deborah mencionou encontros com Rachel Pacheco para coletar informações: "Tive alguns encontros com a Rachel para ouvir ela e para começar a escrever em cima do que ela nos contou."