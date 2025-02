Leonardo e o neto José Leonardo - Reprodução/Instagram

Publicado 26/02/2025 20:07

Rio - Poliana Rocha usou as redes sociais nesta quarta-feira, 26, para dividir um momento fofo entre o marido, o cantor Leonardo, com o neto deles, José Leonardo, de cinco meses, filho de Zé Felipe e Virginia Fonseca.

No vídeo, o artista, que passou alguns dias de férias nos Estados Unidos, aparece segurando o menino no colo, enquanto brinca e fala com ele. "Muito amor envolvido", escreveu a influenciadora digital o mostrar as imagens. No vídeo, o artista, que passou alguns dias de férias nos Estados Unidos, aparece segurando o menino no colo, enquanto brinca e fala com ele. "Muito amor envolvido", escreveu a influenciadora digital o mostrar as imagens.

Em outra gravação, Leonardo surge abraçado com José Leonardo e comenta sobre ele estar tossindo e com o peito carregado. Ao compartilhar o momento, Poliana falou sobre a preocupação do marido. "Vovô todo preocupado com a tossinha do bebê", falou a vovó.



Mais cedo, Poliana encantou ao repostar uma montagem comparando uma foto do passado de Leonardo com o filho com uma atual de Zé Felipe com José Leonardo. Após o clique do herdeiro da loira render várias curtidas e comentários na rede social, por conta do bebê se parecer bastante com o pai, a influenciadora digital publicou a comparação e mostrou como o trio é bem semelhante.