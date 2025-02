Ferrugem e Thaís Vasconcellos - Reprodução / Instagram

Ferrugem e Thaís VasconcellosReprodução / Instagram

Publicado 26/02/2025 16:10 | Atualizado 26/02/2025 16:12

Rio - Thaís Vasconcellos e Ferrugem surpreenderam os seguidores nesta quarta-feira (26) ao exibirem o impacto da reeducação alimentar e da prática regular de exercícios físicos em suas vidas. A dupla entrou em uma trend nas redes sociais e publicou um vídeo no Instagram comparando o antes e depois da transformação.



fotogaleria

"Sempre melhorando ao lado da minha melhor companhia", escreveram na legenda do vídeo, que mostra registros do casal antes da mudança de hábitos e imagens atuais.



A rotina de treinos tem sido intensa para ambos. Thaís, em especial, tem investido nos exercícios e até mesmo adotado treinos noturnos. Ela vai marcar presença no desfile do Salgueiro no Carnaval deste ano, sendo semi-destaque da agremiação.