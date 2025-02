Rafael Zulu ficou internado após consumo excessivo de energético - Reprodução/Instagram

Rafael Zulu ficou internado após consumo excessivo de energético Reprodução/Instagram

Publicado 25/02/2025 23:07

Rio - Rafael Zulu, de 42 anos, alertou os seguidores sobre o consumo excessivo de energético após passar quatro dias internado em observação por ingerir grande quantidade da bebida. O ator sofreu uma fibrilação atrial, uma condição em que os batimentos cardíacos ficam irregulares.

fotogaleria

"O coração deu uma acelerada e uma piorada, tive palpitações no peito", disse. O artista, que foi levado para a emergência, contou que tem histórico familiar de hipertensão e os exames realizados no final do ano passado não mostraram um problema ou alteração.