Rio - Maraisa, dupla com a irmã gêmea Maiara, utilizou as redes sociais nesta quarta-feira (26) para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde após sua internação. A sertaneja anunciou que recebeu alta hospitalar e já está em casa.



"Olha quem apareceu. Cheguei. Graças a Deus tive alta do hospital. Vamos começar o dia. Tem muita coisa para resolver, temos carnaval para fazer. Estou bem. Um beijo para todo mundo", compartilhou a artista em seu perfil.



Na tarde da terça-feira (25), Maraisa surgiu com um semblante abatido, usando uma toalha na cabeça, em um quarto do Hospital Albert Einstein, em Goiânia. "O resort hoje está diferente, não é? O resort hoje está diferente! Ai, meu Deus do céu! Acho que minha mãe e o meu pai me mandaram prender no hospital por dez dias de propósito. Porque eu queria sair do Brasil e me trancaram. Olha aí! Toma que é de graça, porque o castigo veio", disparou.



A cantora também marcou a localização como Órion Business & Health Complex, e escreveu: "Diagnóstico: coração partido”. Em seguida, Maraisa explicou o motivo da hospitalização: "Olha aqui, gente! Eu vim só fazer uma visita e o Dr. Marcelo não me deixou sair. Ele disse: 'Não vai viajar e vai ficar aqui comigo'".



O médico, então, confirmou: "Fazendo um check-up. Está tudo bem!". Maraisa finalizou: "Um checkupzinho, né, doutor? Está tudo bem, né? Tudo firme e graças a Deus! Olha, gente, venham que super indico. Hospedem aqui (risos). É brincadeira, viu, doutor? Obrigado por tudo! Estou cuidando".