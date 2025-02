Netinho atualiza estado de saúde - Reprodução do Instagram

Publicado 27/02/2025 09:21

Rio - Dono do hit "Milla", o cantor Netinho está internado no Hospital Aliança Star, em Salvador, após sentir fortes dores, e cancelou seus shows de carnaval. Em um vídeo publicado no Instagram, nesta quinta-feira (27), ele informou aos fãs que realizou alguns exames, mas ainda não tem um diagnóstico definido.

"Ontem (quarta) fiz vários exames, alguns resultados já saíram. Hoje seguirei fazendo mais exames. Nenhum diagnóstico definitivo ainda. Tudo certo. Desde que colocaram um cateter PIK anteontem no meu braço, para eu receber soro e retirarem sangue para exames, não sinto dor alguma, mas permanece alguma dificuldade de movimento. Vamos que vamos", afirmou o artista.







Na mesma rede social, Netinho deu mais detalhes sobre a internação nesta quarta. Ele procurou auxílio médico depois de sentir fortes dores nas costas e dificuldades para caminhar. "Vim para o meu médico e, quando ele me examinou, pediu para eu me internar porque eu tenho um corpo muito mexido pela medicina, por conta de tudo que eu passei em 2013: já fiz três cirurgias no cérebro, tenho quatro stents, uma válvula cerebral...", enumerou.

Com isso, o artista passou por exames para investigar a causa da dor. "Pode ser uma coisa pior ou não, mas antes de tratar, ele precisa descobrir. Então, estou fazendo uma série de exames, exames criteriosos, e não vou poder fazer os shows desse carnaval. Vou ficar internado aqui no Aliança, não tenho data para sair ainda, mas logo, logo vou estar com vocês. Vou dando notícias", destacou.