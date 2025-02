Gene Hackman, de 95 anos, foi encontrado morto ao lado da mulher - AFP

Gene Hackman, de 95 anos, foi encontrado morto ao lado da mulherAFP

Publicado 27/02/2025 07:14 | Atualizado 27/02/2025 08:55

O ator americano Gene Hackman, 95 anos e vencedor de duas estatuetas do Oscar, e sua mulher, Betsy Arakawa, foram encontrados mortos em sua residência no Novo México, informou a imprensa dos Estados Unidos.

fotogaleria



O xerife do condado de Santa Fé (Novo México), Adan Mendoza, disse que o casal foi encontrado morto na quarta-feira (26) à tarde e que não há indício imediato de um crime, segundo o jornal Santa Fe New Mexican, a revista Variety e a Sky News.



Mendoza não fez declarações sobre a causa das mortes. Segundo a imprensa americana, o cachorro do casal foi encontrado morto ao lado dos dois.



Sua mulher, Betsy Arakawa, era uma pianista e tinha 63 anos. O xerife do condado de Santa Fé (Novo México), Adan Mendoza, disse que o casal foi encontrado morto na quarta-feira (26) à tarde e que não há indício imediato de um crime, segundo o jornal Santa Fe New Mexican, a revista Variety e a Sky News.Mendoza não fez declarações sobre a causa das mortes. Segundo a imprensa americana, o cachorro do casal foi encontrado morto ao lado dos dois.Sua mulher, Betsy Arakawa, era uma pianista e tinha 63 anos.

Premiações

Hackman foi indicado cinco vezes ao Oscar, estrelou dezenas de filmes e é um dos artistas mais respeitados e honrados da indústria. Suas duas vitórias no Oscar foram conquistadas pelas atuações em Operação França (1971) como um policial antidrogas rude e implacável, e em Os imperdoáveis (1992) em que interpretou um xerife de uma pequena cidade.



O ator desempenhou uma variedade de papéis, aparecendo em filmes de ação, thrillers e até mesmo atuando em um papel cômico em O Jovem Frankenstein, na obra Hackman foi escalado para dar vida a um eremita cego que, sem saber, hospeda o monstro.



Raramente visto no circuito social de Hollywood além das premiações, Hackman nunca se aposentou formalmente da atuação, mas disse a um jornalista em 2008 que havia desistido porque não queria "continuar pressionando" e correr o risco de "sair com uma nota realmente amarga".

Com informações da AFP e do Estadão Conteúdo.