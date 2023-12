Alexandre Correa lamenta primeiro Natal sozinho após separação de Ana Hickmann - Reprodução/Instagram

Publicado 25/12/2023 14:47

Alexandre Correa usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira (25) para lamentar ter passado o Natal longe do filho, Alezinho. O pequeno passou a data festiva com a mãe, Ana Hickmann, após separação do casal.

Em seu perfil no Instagram, o empresário publicou uma frase e falou sobre a ausência do filho: "Toda família tem aquela estrelinha que faz muita falta no Natal".

Na legenda, ele mandou um recado para o herdeiro, que ainda não tem perfil na rede social. "Alezinho meu filho, talvez um dia você tenha Instagram e possa ver essa publicação. Papai passou o Natal sozinho ontem e senti tanto sua falta sabia!", iniciou.

"Me lembro que me vestia de Papai Noel e você sem saber claro ia a loucura. Mamãe fazia ceias maravilhosas e sempre tudo foi recheado de alegria e emoção", escreveu. "Natal que vem estaremos juntos e Papai quer te levar a um lugar bem especial e poder te encher de amor e carinho".

"Você é a razão de eu continuar vivo, lutando e tendo esperança de dias mais tranquilos. AMO VC ATÉ O INFINITO. Feliz Natal meu filho amado", completou.