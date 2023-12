Reação de Léo ao ver decoração do quarto - Reprodução/Instagram

Publicado 25/12/2023 14:12

Murilo Huff usou as redes sociais nesta segunda-feira (25) para mostrar a nova decoração do quarto do filho Léo, fruto de seu relacionamento com a cantora Marília Mendonça. Ele filmou a reação do pequeno ao ver a surpresa e emociona internautas.

Através do Instagram, o sertanejo revelou que se inspirou na paixão do filho pelo sistema solar para decorar o quarto. O local conta com roupa de cama com estampa espacial, cabeceira de lua, foguetes desenhados na parede e luminárias de cada planeta.

"Tudo para ver você feliz", disse Murilo Huff. "Adorei", afirmou Léo, ao ver a decoração especial.

Em seguida, o cantor se derreteu ao ver ao ver o filho identificando cada um dos planetas: "Papai morre de orgulho". Confira: