MC Mirella na reta final da gestação - Reprodução/Instagram

MC Mirella na reta final da gestaçãoReprodução/Instagram

Publicado 25/12/2023 16:14

MC Mirella usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira (25) para atualizar os fãs sobre a reta final da gestação. Nos Stories do Instagram, a artista fez contagem regressiva para o nascimento da primeira filha, Serena, fruto de seu relacionamento com Dynho Alves.

"Acabei de sair do banho e vou ter que ir para o hospital. Saiu mais daquele tampão mucoso, só que agora já veio mais rosado, ainda tava meio amarronzado, mas esse veio um pouco mais rosado, um pouquinho de sangue", contou em vídeo.

"Vou ter que ir na maternidade, dar uma olhadinha e ver se está tudo ok", afirmou. "Já vou ficar por lá, vou ver se eu consigo gravar aqui antes de sair mostrando a mala maternidade para depois eu ir editando e mostrando pra vocês".