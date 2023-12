Drauzio Varella com Suzy Oliveira em reportagem do Fantástico - Reprodução/Globoplay

Publicado 25/12/2023 16:35 | Atualizado 25/12/2023 16:39

Suzy Oliveira, transexual que ganhou fama por receber um abraço do médico Drauzio Varella em reportagem do Fantástico, foi presa no último domingo (24). De acordo com a "Revista Oeste", ela descumpriu as regras da saída temporária.

Segundo as informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), a Polícia Militar prendeu Suzy na República, centro da capital paulista. Segundo a SSP, os agentes levaram a levaram para o Presídio de Guarulhos por não permanecer em sua cidade de origem, como é necessário para manter a liberdade temporária.

Além disso, a operação, que contou com a colaboração do Centro de Operações da Polícia Militar de São Paulo (Copom) e do Centros de Monitoramento da SAP, tem como intuito prender criminosos que descumprem as regras da saída temporária.

Suzy ganhou repercussão nacional na durante uma reportagem do "Fantástico", exibida em março de 2020. Na ocasião, Drauzio Varella contou histórias das rotinas das mulheres trans no presídio. Ele deu um abraço em Suzy após ela revelar que não recebia visitas na penitenciária, em Guarulhos, São Paulo, há oito anos.

Pouco depois, Drauzio foi alvo de críticas após os internautas descobrirem que Suzy por estupro e assassinato de um menino de 9 anos.