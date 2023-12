Ana Hickmann fez um balanço de sua vida em 2023 - Reprodução / Instagram

Publicado 26/12/2023 09:47

Ana Hickmann usou as redes sociais para compartilhar uma grande reflexão com os seguidores. Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora da Record TV resgatou alguns momentos especiais de sua vida e fez um balanço dos últimos 12 meses.

No vídeo compartilhado, a famosa reuniu imagens de quando ainda era criança, o início da adolescência e o começo de sua carreira como modelo em São Paulo. "2023 foi um ano de transformação pra mim. Difícil, com muitas dores e desafios, mas que me ensinou muito", iniciou.

"Eu fiz uma escolha: seguir em frente! Muita coisa boa aconteceu também e eu não vou descartar esse ano. Sobre o que eu espero pra 2024? Conto tudo pra vocês no vídeo que acabei de postar no meu canal", continuou Ana Hickmann.

Alexandre Correa. No início de novembro, a loira o denunciou por violência doméstica e, desde então, Em um trecho do registro, ela menciona o episódio em que foi vítima de agressão do ex-marido,. No início de novembro, a loira o denunciou por violência doméstica e, desde então, decidiu colocar um ponto final do casamento

"Essa sou eu, Ana Lucia Hickmann. Eu me mudei para São Paulo em busca da minha independência financeira. Se foi fácil? Quem me dera. Sobrevivi a um atentado que quase tirou a minha vida e enfrentei um agressor dentro da minha própria casa", declarou.