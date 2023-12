Maíra Cardi e Thiago Nigro - Reprodução / Instagram

Publicado 26/12/2023 09:09

Maíra Cardi e Thiago Nigro, mais conhecido como Primo Rico, se casaram no civil no último domingo (24), véspera de Natal. O casal, que já havia realizado uma grande cerimônia em agosto deste ano, decidiram assinar o compromisso no papel.

Nas redes sociais, a influenciadora e o empresário compartilharam uma série de registros do momento especial, seguido com uma grande declaração de amor na legenda. Sophia Cardi, filha de Maíra com Arthur Aguiar, também participou da celebração.

"No papel, você não garante que vai amar, nem que será amado. Mas deixa claro o que vai acontecer com os bens e o dinheiro, ao se separar. Será mesmo que o casamento civil é sobre amor, ou será que ele é sobre o dinheiro?", iniciou Thiago Nigro.

Na sequência, o marido de Maíra Cardi explicou a decisão dos dois em escolher o regime de comunhão total de bens. "Não me arrependo e espero que muitos futuros casais possam se alinhar ainda mais por tomar essa decisão tão difícil - e carregada de julgamentos. E em primeiro lugar, estou respeitando um princípio (que é bíblico). Se um tropeçar, há quem o segure. Nunca esqueça!", concluiu o Primo Rico.