Eliana afirma que participação das três loiras no 'Criança Esperança' foi ideia da Globo - Reprodução / Instagram

Eliana afirma que participação das três loiras no 'Criança Esperança' foi ideia da GloboReprodução / Instagram

Publicado 26/12/2023 15:14

Sempre muito discreta em relação a sua vida pessoal, Eliana quebrou o silêncio e decidiu se pronunciar a respeito da polêmica envolvendo a briga com Mara Maravilha. Em entrevista à Folha de S.Paulo, a apresentadora do SBT afirmou que a colega de profissão não foi excluída propositalmente do "Criança Esperança".

De acordo com a famosa, a ideia de que ela, Angélica e Xuxa Meneghel se apresentassem na atração exibida pela Globo surgiu diretamente da emissora. À época, Mara Maravilha se pronunciou sobre o encontro das loiras e afirmou que teria sido deixada de lado por ser "morena".

"Da Mara, o que eu tenho a dizer é que ela é uma pessoa muito querida comigo, sempre me recebeu muito bem. Ela já estava na cena do universo infantil quando comecei, então ela me recebeu no programa dela", iniciou Eliana, garantindo que em nenhum momento a Globo discutiu a participação da artista ao lado das três.

fotogaleria

Na sequência, a apresentadora do SBT revelou que já conversou com Mara Maravilha sobre o assunto e deixou um grande conselho à colega. "[O Criança Esperança] não foi uma proposta feita por mim ou pelas meninas, foi feita pela TV em si. Como mulher, diria algo que já disse a ela algumas vezes: para não se incomodar, não cair nessa pilha", declarou.

"Talvez a Mara tenha ouvido alguma coisa de alguém e aí se chateou. A gente precisa realmente cuidar dos nossos sentimentos, das emoções, não se deixar levar por essa onda de maldade", concluiu Eliana, por fim.