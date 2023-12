Bia Miranda rebate acusações de falsa gravidez - Reprodução/Instagram

Publicado 26/12/2023 21:48

Bia Miranda fez um desabafo nas redes sociais nesta terça-feira (26) após ser acusada de ter inventado sua gestação por marketing. Nos Stories do Instagram, a ex-participante do reality "A Fazenda", que está a espera de seu primeiro filho com DJ Buarque, rebateu as acusações.

A influenciadora surgiu expondo comentários que recebeu nas suas publicações. "Bia Miranda, você pode fazer novela amiga, porque tu é mentirosa viu! Sua gravidez é puro marketing”, disse uma internauta. “Sei não viu, mas essa gravidez da Bia Miranda está super estranha. Estou achando que é marketing, cadê a barriga? Cadê postagem sobre algo do tipo? Nem ela e nem o Rafa fala nada. Ah, estou achando que é fake só pra ganha ibope”, afirmou outro.

Em seguida, Bia fez um desabafo: “Gente, pelo amor de Deus, é cada pessoa desnecessária que tem aqui que estou bloqueando geral”, disse ela. “Eu não preciso disso, meu amor. Já tenho engajamento o suficiente”.



De acordo com a influenciadora, ela afirmou que a barriga ainda não está evidente, o que não significa que estava mentindo sobre a gravidez. “Sim, estou grávida. Eu sou magra e gravidez não aparece assim. Não vou aparecer com barrigão de nove meses no outro dia”, explicou.

Além disso, Bia, que teve sua gestação exposta nas redes sociais antes de anunciar como planejava, disse que já notou mudanças no corpo. “Quando eu deito, já está aparecendo uma bolinha. Meu peito está enorme e vai crescer mais ainda. Estou sentindo dores no peito e estou ficando enjoada”, completou.