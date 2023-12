Nadja se pronuncia após ser acusada de furto por Shayan - Reprodução / Instagram

Nadja se pronuncia após ser acusada de furto por ShayanReprodução / Instagram

Publicado 27/12/2023 08:49

Nadja Pessoa continua se desentendendo com os ex-colegas de confinamento. Na noite de terça-feira (26), ela usou as redes sociais para se pronunciar após ser Fora de "A Fazenda 15",continua se desentendendo com os ex-colegas de confinamento. Na noite de terça-feira (26), ela usou as redes sociais para se pronunciar após ser acusada de furtar um óculos de Shayan , seu rival dentro do reality show da Record.

Através de seus Storys no Instagram, Nadja afirmou que só tomou conhecimento da situação apenas naquele momento, quando voltou de viagem.

"Gente, eu estava viajando em um lugar que não pegava internet de jeito nenhum. Eu me desliguei totalmente das minhas redes sociais e quem estava nas minhas redes sociais era a minha equipe", iniciou.

Na sequência, a famosa explicou que os óculos em questão foram dados em suas mãos por um amigo assim que deixou o confinamento. "Depois que acessei a internet, eu vi um monte de coisas envolvendo o meu nome e fiquei chocada. Então vamos aos fatos, saí da Record, cumpri agenda, o Junior foi me ajudar. Ajudou a arrumar as minhas malas porque no outro dia, eu ia viajar cedo", continuou.

Nadja, então, declarou que o objeto do qual apareceu usando em uma foto era de seu amigo e não de Shay, como o ex-peão alegou em seu perfil ao acusá-la de furto.

"Coloquei todos os meus óculos e meus pertences nas minhas malas. Quando eu acabei de arrumar, eram três horas da manhã e perguntei para o Júnior com que óculos eu iria. Ele me deu um óculos na minha mão e disse para viajar com esse", declarou.

Falsa acusação

Por fim, Nadja Pessoa revelou que tomará medidas legais contra a grave acusação. "Eu viajei com o óculos que o Júnior me deu. Aí eu pergunto para vocês se eu seria tão burra de furtar algo de alguém e usar nas minhas redes sociais para o Brasil inteiro ver? Isso já está no meu jurídico. Está tudo sendo resolvido", concluiu a ex-peoa.